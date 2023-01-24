Эрдоган кардинально меняет свою политику. Это может повлиять на войну в Украине

До недавнего времени трудно было найти больших политических врагов, чем президент Турции Реджеп Эрдоган и сирийский диктатор Башар Асад. Оба лидера в последние годы постоянно обвиняли друг друга в поддержке террористов, но теперь они решили идти на примирение. Такие действия происходят с согласия Путина, у которого есть значительная выгода из такого решения для войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Welt.

Сирийский диктатор Башар Асад и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

В начале вступления в НАТО Турция пыталась идти в сторону Запада, однако сегодня правительство Эрдогана маневрирует между Путиным и союзниками Украины. Турция стратегически важна для НАТО, поскольку имеет вторую по численности армию в организации и расположенную между Европой и Африкой, Ближним Востоком и Россией через Черное море. И Эрдоган использует это для своих целей.

"Критики жалуются, что турецкий президент часто действует, не учитывая интересы Запада — будь то блокада расширения НАТО на север, приобретение российских систем вооружений или его последний переворот: примирение с сирийским диктатором и его предыдущим ожесточенным врагом Башаром Асадом", — пишет издание Welt .

Оба авторитарных лидера последние 12 лет были врагами и критиковали друг друга. Эрдоган называл Асада "террористом и убийцей", тогда как сирийский диктатор назвал турецкого президента "вором". По мнению Асада, Турция оккупировала территории на севере Сирии.

Однако теперь вопреки интересам США, но с согласия Путина президент Турции и сирийский диктатор планируют провести общий саммит, который состоится до 14 мая.

"Время очень тесно связано с войной в Украине. Путин выйдет победителем, потому что тогда он сможет вывести войска и вооруженные силы из Сирии и сосредоточиться на Украине", — сказал директор турецкой исследовательской программы Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган выступил с критическим заявлением по Швеции и заявил, что не поддерживает вступление страны в НАТО.

Также "Комментарии" писали об ответе Кремля на предложение Эрдогана о мирных переговорах России с Украиной.

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