Эрдоган летит к Путину: появились новые подробности о встрече

Буквального каждый день в СМИ появляются все новые подробности о встрече президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным. Турецкие журналисты выяснили, что переговоры должны пройти в Сочи 4 сентября. Политики планируют поговорить о "зерновом соглашении". Об этом сообщает телеканал Habertürk .

Встреча Эрдогана с Путиным (фото из открытых источников)

В сообщении журналисты, ссылаясь на свои источники, пишут, что президент Турции намерен обсудить с Путиным новую формулу для "зернового соглашения".

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Турецкие СМИ подчеркивают, что организацией встречи политиков занимается глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее он приезжал в Украину с визитом, а в скором времени собирается провести встречи в Москве.

А дальше Турция, как сообщают источники СМИ, будет обсуждать эти варианты из ООН и наработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что приезд Эрдогана в Путин снова откладывается . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе в Москве, чтобы обсудить возобновление "зернового соглашения".

Издание отмечает, ссылаясь на двух турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, Эрдоган может отправиться в Россию 8 сентября, после чего отправится в Индию для участия в саммите G7 в Нью-Дели.

Следует отметить, что ранее с подачи российских пропагандистских СМИ разгонялась информация, что президент Турции Эрдоган может прибыть в Россию 4 сентября. Предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет критическое значение для продления "зернового соглашения".