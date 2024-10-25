Эрдоган на переговорах с Путиным в Казани поднял еще одну важную для Украины тему

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 октября заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным отметил готовность российской стороны к обменам военнопленными с Украиной.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Как сообщает агентство Anadolu Ajansı, Эрдоган заявил: "На переговорах с Путиным мы увидели, что есть стремление обмениваться пленными".

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара продолжит "тщательно следить" за инициативами в этом направлении.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время закрытой встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, состоявшейся в рамках саммита БРИКС в Казани. Турецкий лидер заявил, что Москва демонстрирует заинтересованность в "прекращении огня". Об этом он рассказал турецким журналистам на борту своего самолета по дороге из России в Турцию, сообщает Anadolu.

В частности, на вопрос журналистов, увидел ли он новые признаки стремления Путина завершить войну, Эрдоган ответил, что, как и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он испытал от российской стороны интерес к достижению длительного прекращения огня. По словам турецкого президента, данную позицию также подтвердили министры иностранных дел обеих стран во время недавней встречи в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, почему на самом деле Эрдоган ездил на саммит БРИКС в Казань. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил саммит БРИКС, проходивший в России с 22 по 24 октября 2024 года. Несмотря на попытки укрепить отношения с Западом, турецкий лидер также стремится извлечь выгоду из сотрудничества с Россией, отметил в эфире 24 канала дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.