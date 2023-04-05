Эрдоган неожиданно также высказался за необходимость реформации Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал необходимость комплексной реформы Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), что, по его словам, "насущная потребность". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Anadolu".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган отметил, что современный миропорядок, согласно которому только пять стран имеют большое влияние, недееспособен. Он призвал к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Глава турецкого государства также выразил надежду на возможность установления "справедливого мира" в контексте войны России против Украины. Эрдоган считает, что такой выход из конфликта позволит "обеим сторонам получить почетный выход из ситуации, и выведет регион из водоворота, в который его втянули".

Читайте также на портале "Комментарии" — ООН фундаментально сломана: в США сделали тревожное заявление о перспективах организации

Также издание "Комментарии" сообщало – российская ядерная истерика и массовые попытки "миротворчества" (то Китай, то Беларусь, то ряд европейских стран) явно "заточены" под грядущее украинское наступление, о котором так много говорят в последнее время. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" игры Москвы и Пекина, а также рассказали, как следует действовать Украине и Западу.

Ранее "Комментарии" писали — президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направляются на этой неделе в Китай. Макрон хочет отговорить китайское руководство сближаться с Путиным. В США не надеются на успех, пишет Politico, напоминая неудачные попытки французского лидера выступить в роли миротворца накануне и вскоре полномасштабного после вторжения РФ в Украину. Смогут ли европейцы достучаться до Си Цзиньпиня? Есть ли вероятность, что очередной ядерный шантаж со стороны РФ мог изменить настрой Китая сближаться с путинским режимом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



