logo

BTC/USD

28572.03

ETH/USD

1910.95

LTC/USD

94.80

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Эрдоган неожиданно также высказался за необходимость реформации Совбеза ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган неожиданно также высказался за необходимость реформации Совбеза ООН

Президент Турции Эрдоган заявил, что реформация Совбеза ООН есть "крайне необходимой"

сегодня, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал необходимость комплексной реформы Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), что, по его словам, "насущная потребность". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Anadolu".

Эрдоган неожиданно также высказался за необходимость реформации Совбеза ООН

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган отметил, что современный миропорядок, согласно которому только пять стран имеют большое влияние, недееспособен. Он призвал к всеобъемлющей реформе Совбеза ООН.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Глава турецкого государства также выразил надежду на возможность установления "справедливого мира" в контексте войны России против Украины. Эрдоган считает, что такой выход из конфликта позволит "обеим сторонам получить почетный выход из ситуации, и выведет регион из водоворота, в который его втянули".

Читайте также на портале "Комментарии" — ООН фундаментально сломана: в США сделали тревожное заявление о перспективах организации

Также издание "Комментарии" сообщало – российская ядерная истерика и массовые попытки "миротворчества" (то Китай, то Беларусь, то ряд европейских стран) явно "заточены" под грядущее украинское наступление, о котором так много говорят в последнее время. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" игры Москвы и Пекина, а также рассказали, как следует действовать Украине и Западу.

Ранее "Комментарии" писали — президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направляются на этой неделе в Китай. Макрон хочет отговорить китайское руководство сближаться с Путиным. В США не надеются на успех, пишет Politico, напоминая неудачные попытки французского лидера выступить в роли миротворца накануне и вскоре полномасштабного после вторжения РФ в Украину. Смогут ли европейцы достучаться до Си Цзиньпиня? Есть ли вероятность, что очередной ядерный шантаж со стороны РФ мог изменить настрой Китая сближаться с путинским режимом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aa.com.tr/en/turkiye/inclusive-reform-to-unsc-is-urgent-need-says-turkish-president/2863705
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!