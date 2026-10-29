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Эрдоган обратился к Трампу с предложением по Украине: как можно приблизить мир

Президент Турции заявил о готовности содействовать возобновлению дипломатического процесса между Киевом и Москвой

29 октября 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности Анкары подключиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента в социальной сети X по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Эрдоган обратился к Трампу с предложением по Украине: как можно приблизить мир

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Согласно официальному сообщению, Эрдоган подчеркнул, что Турция готова содействовать поиску дипломатического пути к прекращению войны. При этом конкретные предложения Анкары, возможные сроки новых контактов и формат предполагаемых переговоров в публикации не раскрываются.

Заявление турецкого президента прозвучало в рамках обсуждения международной повестки и отношений между Турцией и США. По информации его пресс-службы, собеседники также затронули вопросы укрепления двусторонних связей.

Отдельное внимание лидеры уделили ситуации на Ближнем Востоке. Эрдоган отметил, что Турция внимательно следит за развитием событий в Ормузском проливе и Йемене и выступает за дипломатическое решение возникающих проблем.

"Мы, как члены Совместного оборонного альянса Мекки, внимательно следим за событиями в Ормузском проливе и Йемене и стремимся решить проблему дипломатическим путём", — говорится в переданном пресс-службой сообщении.

Однако в опубликованной информации не уточняется, обсуждали ли Эрдоган и Трамп конкретные шаги по организации переговоров между Киевом и Москвой. Нет также сведений о том, согласовали ли стороны дальнейшие действия или планируют ли отдельные консультации по этому вопросу.

Заявление Анкары обозначает готовность Турции участвовать в дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны. Но пока речь идёт именно о публично выраженной позиции Эрдогана, а не о подтверждённом соглашении между участниками конфликта.

Будет ли инициатива Анкары подкреплена конкретными дипломатическими предложениями, из сообщения пресс-службы неясно. Официальных подробностей о возможном формате участия Турции в будущем переговорном процессе не приводится.

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Источник: https://x.com/trpresidency/status/2115531612733440452?s=20
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