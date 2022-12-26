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Эрдоган обвинил Запад в затягивании войны в Украине

Эрдоган заявил, что Запад занимался "только провокациями" в войне РФ против Украины

сегодня, 12:30
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Автор:

Кравцев Сергей

С первых дней полномасштабной войны в Украине Запад не пытался занять позицию посредника, что привело к новой эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Anadolu".

Эрдоган обвинил Запад в затягивании войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Реджеп Эрдоган отметил, все, чего добился Запад – это устраивать новые провокации, в то время, как Турция сразу выступила в роли посредника и всегда выступала мирное урегулирование конфликта, за возобновление переговоров. Именно поэтому удалось запустить Черноморский зерновой коридор.

По информации Эрдогана, Европа получила около 44% экспортируемого из Украины зерна, Турция – 16%, страны Африки – 14%. 

Президент Турции также сообщил, что Анкара намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в страны Африки, которые в этом нуждаются.

"Конечно, сейчас есть более напряженная часть работы — вопрос удобрений. Опять же, я надеюсь, что мы будем делать шаги вместе с Россией", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский оккупант признал, что Путину плевать на проблемы армии (аудиоперехват ГУР).

Также издание "Комментарии" сообщало – иранский фактор продолжает проявлять себя в войне России против Украины. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что РФ купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами. А вот поставлять Кремлю баллистические ракеты иранские власти пока якобы не спешат. В свою очередь, разведка Израиля предупреждает, что Иран тайно хочет расширить поставки современного оружия России, расширить проект по обогащению урана и усилить атаки разными способами на дружеские Израилю мусульманские страны в регионе. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" ирано-российское сближение и способы ему противодействовать.




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Источник: https://www.aa.com.tr/
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