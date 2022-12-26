Эрдоган обвинил Запад в затягивании войны в Украине

С первых дней полномасштабной войны в Украине Запад не пытался занять позицию посредника, что привело к новой эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Anadolu".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Реджеп Эрдоган отметил, все, чего добился Запад – это устраивать новые провокации, в то время, как Турция сразу выступила в роли посредника и всегда выступала мирное урегулирование конфликта, за возобновление переговоров. Именно поэтому удалось запустить Черноморский зерновой коридор.

По информации Эрдогана, Европа получила около 44% экспортируемого из Украины зерна, Турция – 16%, страны Африки – 14%.

Президент Турции также сообщил, что Анкара намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в страны Африки, которые в этом нуждаются.

"Конечно, сейчас есть более напряженная часть работы — вопрос удобрений. Опять же, я надеюсь, что мы будем делать шаги вместе с Россией", — добавил он.

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