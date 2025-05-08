Эрдоган отреагировал на идею Трампа стать посредником в переговорах между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом пишет Hürriyet.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Журналисты напомнили, что на днях состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана. Два лидера обсудили различные политические вопросы. По словам Трампа, он хочет привлечь Эрдогана к прекращению войны России против Украины.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", — заявил тогда американский президент.

Как обратили внимание журналисты, во время разговора Дональд Трамп подчеркнул важность участия Турции в мирном процессе и выразил уверенность в способности Эрдогана сделать конструктивным диалог между Украиной и Россией. Турецкий президент, со своей стороны, положительно отнесся к предложению и подтвердил готовность Анкары способствовать переговорам.

"Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", — отметил источник, близкий к переговорам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Турция готова оказать поддержку для достижения устойчивого мира в Украине. В частности, Анкара может вернуться к тому вопросу, который обсуждался ранее, а именно, когда Анкара предлагала свою территорию, как площадку для мирных переговоров по Украине.

Во время телефонных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным стороны поднимали вопросы отношений между обеими странами.



