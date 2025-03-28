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Эрдоган переговорил с Путиным: какой вопрос по Украине стал ключевым

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна, как и ранее, готова принять мирные переговоры

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей

Турция готова оказать поддержку для достижения устойчивого мира в Украине. В частности, Анкара может вернуться к тому вопросу, который обсуждался ранее, а именно, когда Анкара предлагала свою территорию, как площадку для мирных переговоров по Украине.

Эрдоган переговорил с Путиным: какой вопрос по Украине стал ключевым

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Во время телефонных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным стороны поднимали вопросы отношений между обеими странами.

В частности Эрдоган выразил уверенность, что обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море будет способствовать мирному процессу по полномасштабной войне в Украине.

Турецкий лидер отметил важность совместной работы Анкары и Москвы в вопросе достижения устойчивого мира в Сирии. Также выступил за расформирование "Сирийских демократических сил".

Читайте также на портале "Комментарии" — Анкара задействовала абсолютно все свои дипломатические ресурсы для обеспечения скорейшего окончания войны РФ против Украины. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы мобилизовали все наши дипломатические ресурсы, чтобы обеспечить скорейший выход нашего региона из нестабильности", — сказал турецкий президент о процессе поиска завершения войны в Украине. 

Эрдоган выразил надежду, что война России против Украины закончится без дальнейших разрушений. 

Также издание "Комментарии" сообщало – одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией является "потеря доверия" между двумя сторонами. Такое мнение выразил советник по иностранным делам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.




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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D
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