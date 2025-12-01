logo

Главная Новости Мир Турция Эрдоган отреагировал на удары по танкерам РФ у Турции
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган отреагировал на удары по танкерам РФ у Турции

Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией «ставит под угрозу безопасность судоходства в Черном море»

1 декабря 2025, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Эрдоган отреагировал на удары по танкерам РФ у Турции

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

взорвались в Черном море. В Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Первый взрыв произошел на танкере KAIROS в 28 милях от побережья Кефкена вблизи Турции. Судно направлялось в порт Новороссийск. После взрыва на борту начался масштабный пожар. Турецкое Министерство транспорта сообщило, что к ликвидации последствий привлекли спасательные катера, буксиры и специальное судно Nene Hatun.
Всех 25 членов экипажа удалось эвакуировать, их состояние удовлетворительное. По данным губернатора Коджаэли Ильхами Акташа, на борту остался один человек, и спасательная операция продолжается. Пожар пока не удалось полностью потушить.



