Головна Новини Світ Туреччина Ердоган відреагував на удари по танкерах РФ біля Туреччини
Ердоган відреагував на удари по танкерах РФ біля Туреччини

Ердоган заявив, що війна між Україною та Росією «ставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі»

1 грудня 2025, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Ердоган відреагував на удари по танкерах РФ біля Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган (фото з відкритих джерел)

вибухнули в Чорному морі. У Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

 Перший вибух стався на танкері KAIROS за 28 миль від узбережжя Кефкена поблизу Туреччини. Судно прямувало до порту Новоросійськ. Після вибуху на борту почалася масштабна пожежа. Турецьке Міністерство транспорту повідомило, що до ліквідації наслідків одразу залучили рятувальні катери, буксири та спеціальне судно Nene Hatun.
Усіх 25 членів екіпажу вдалося евакуювати, їхній стан задовільний. За даними губернатора Коджаелі Ільхамі Акташа, на борту залишилася одна людина, і рятувальна операція триває. Пожежу поки що не вдалося повністю загасити.
 



