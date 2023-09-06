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Эрдоган ожидает "хороший результат": появились детали по возобновлению зерновой сделки

Президент Турции все еще надеется на возобновление "зерновой сделки"

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи не увенчались успехом и российский президент отказался возвращаться к зерновому соглашению, Эрдоган не теряет оптимизма, намекая, что сумеет возобновить действие Черноморского зернового соглашения. Как передает портал "Комментарии", заявление президента Турции приводит "Anadolu".

Эрдоган ожидает "хороший результат": появились детали по возобновлению зерновой сделки

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

По словам Эрдогана, сегодня Турция находится в постоянном контакте с ООН, обсуждаются все механихмы по возобновлению зернового соглашения. Президент Турции также отметил, что вскоре у него состоится по этому поводу встреча с генсеком Организации Антониу Гутерришем.


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"Восстановление этой инициативы является приоритетом для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с ООН по этому вопросу", – прокомментировал турецкий лидер.

Он добавил, что возобновление сделки может произойти, если выполнить два условия, озвученные диктатором Путиным. Страна-агрессор продолжает стоять на своем, требуя подключения российского сельскохозяйственного банка к системе SWIFT. Второй требование – суда, которые транспортируют продукцию должны быть застрахованы. 

Читайте также на портале "Комментарии" — сочинские переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшие 4 сентября, завершились безрезультатно. РФ не намерена возвращаться к зерновому соглашению, продолжая выдвигать нелепые претензии всем и вся. При этом Эрдоган заявил, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. И почему-то призвал Украину смягчить свои подходы к общим шагам с Россией. На что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже дал понять, что наша страна не пойдет на уступки в вопросе возобновления зернового соглашения, потакая шантажу Кремля. О чем говорят пост-переговорные заявления? Как ситуация вокруг блокирования морского экспорта из Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.aa.com.tr/
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