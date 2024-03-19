Эрдоган поговорил с Путиным: что заявил о войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем стало возобновление переговоров России с Украиной по прекращению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает управление по связям с общественностью президента Турции в Twitter.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турция не считает фарс под названием "выборы" незаконными в России. Именно поэтому глава турецкого государства поздравил диктатора с "победой на выборах".

Эрдоган в ходе разговора выразил уверенность, что позитивный курс в отношениях между Россией и Турцией "будет продолжаться" во время нового срока Путина.

Также президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль по содействию возвращению за стол переговоров с Украиной.

Отметим, ранее на встрече с иностранными послами президент Турции заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые могут обострить войну в Украине и, возможно, распространить конфликт на членов Североатлантического Альянса. Турецкий президент на мероприятии заявил, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган хочет мирный саммит по Украине, но есть одно условие.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.



