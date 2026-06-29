Эрдоган поразил заявлением о планах Турции по войне в Украине: что происходит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, в ходе которых стороны обсудили развитие двустороннего партнерства, ситуацию в Европе и перспективы дипломатического урегулирования войны между Украиной и Россией.

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Как сообщили в Управлении коммуникаций президента Турции, значительное внимание во время разговора было уделено укреплению турецко-германских отношений. Эрдоган подчеркнул, что Анкара заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Берлином и рассчитывает на продолжение общих шагов, способствующих углублению партнерства между двумя государствами.

Отдельной темой стали вопросы европейской и региональной безопасности. Турецкий лидер выразил надежду, что в ходе предстоящего саммита НАТО в Анкаре союзники продемонстрируют решительность в укреплении оборонного потенциала Европы в рамках Альянса и подтвердят важность сохранения прочных трансатлантических связей.

Кроме того, Эрдоган подтвердил, что Турция продолжает работу над поиском дипломатических путей завершения войны в Украине. По его словам, Анкара не отказывается от роли посредника и прилагает усилия для возвращения сторон в переговорный процесс.

В турецкой администрации отметили, что страна и дальше будет поддерживать дипломатические инициативы, направленные на достижение длительного и справедливого мира. С этой целью Турция стремится активизировать контакты между сторонами конфликта и создать условия для возобновления переговоров.

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