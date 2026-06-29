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Ердоган вразив заявою про плани Туреччини щодо війни в Україні: що відбувається

Ердоган і Мерц обговорили двосторонні відносини та міжнародну ситуацію

29 червня 2026, 17:20
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Клименко Елена

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час яких сторони обговорили розвиток двостороннього партнерства, безпекову ситуацію в Європі та перспективи дипломатичного врегулювання війни між Україною та Росією.

Ердоган вразив заявою про плани Туреччини щодо війни в Україні: що відбувається

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Управлінні комунікацій президента Туреччини, значну увагу під час розмови було приділено зміцненню турецько-німецьких відносин. Ердоган наголосив, що Анкара зацікавлена у подальшому розвитку співпраці з Берліном і розраховує на продовження спільних кроків, які сприятимуть поглибленню партнерства між двома державами. 

Окремою темою стали питання європейської та регіональної безпеки. Турецький лідер висловив сподівання, що під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі союзники продемонструють рішучість у зміцненні оборонного потенціалу Європи в межах Альянсу та підтвердять важливість збереження міцних трансатлантичних зв'язків. 

Крім того, Ердоган підтвердив, що Туреччина продовжує працювати над пошуком дипломатичних шляхів завершення війни в Україні. За його словами, Анкара не відмовляється від ролі посередника й докладає зусиль для повернення сторін до переговорного процесу.

У турецькій адміністрації зазначили, що країна й надалі підтримуватиме дипломатичні ініціативи, спрямовані на досягнення тривалого та справедливого миру. З цією метою Туреччина прагне активізувати контакти між сторонами конфлікту та створити умови для відновлення переговорів.

Портал "Коментарі" раніше писав, що російська армія продовжує спроби розширити свою присутність на півночі Харківської області, здійснюючи атаки поблизу державного кордону. За інформацією "Української правди", з посиланням на представників Сил оборони, окупанти намагаються просунутися у напрямку селища Козача Лопань.



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