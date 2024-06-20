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Эрдоган снова хочет переговоров с Путиным: подробности

Ориентировочно встреча Эрдогана с Путиным может состояться 3-4 июля

сегодня, 09:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3-4 июля примет участие в саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, где планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "haberturk".

Эрдоган снова хочет переговоров с Путиным: подробности

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

По информации турецкого издания, в повестке дня саммита будет российско-украинская война; повышение функциональности Черноморской зерновой инициативы; последняя ситуация на АЭС "Аккую"; газовый центр, который будет создан во Фракии; избирательная инициатива сирийских повстанцев, которых Турция связывает запрещенной в стране организацией Рабочая партия Курдистана, на севере Сирии.

Какой теме будут посвящены переговоры Эрдогана с Путиным, издание не сообщает.

Стоит отметить, Турция – одна из немногих европейских стран, которая после полномасштабного вторжения России в Украину не стала дистанцироваться от Кремля, а наоборот стремится развивать отношения с ним.

Турция стала первой страной НАТО, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пригласила президента России посетить ее.

Официальная Анкара также не поддерживает санкции Евросоюза против РФ. Лишь в марте этого года, по данным Bloomberg, власти Турции начали пытаться соблюдать санкции из-за заинтересованности в военном сотрудничестве с США. Также Турция не оказывает помощи Украине летальным оружием.

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Источник: https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdoganin-yogun-diplomasi-trafigi-biden-ve-putin-ile-gorusecek-3696337?page=2
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