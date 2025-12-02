logo

Эрдоган таки сдался: какое решение приняла Турция по российской нефти на фоне санкций Трампа
Эрдоган таки сдался: какое решение приняла Турция по российской нефти на фоне санкций Трампа

Reuters пишет о том, что Турция резко сократила импорт российской нефти на фоне санкций

2 декабря 2025, 12:24
Автор:
Кравцев Сергей

Турция резко сократила импорт флагманской российской сырой нефти марки Urals на фоне западных санкций и перехода турецких нефтеперерабатывающих заводов на альтернативные сорта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Эрдоган таки сдался: какое решение приняла Турция по российской нефти на фоне санкций Трампа

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Так, поставки нефти Urals в Турцию сократились на 100 тысяч баррелей в день по сравнению с октябрьскими уровнями, а общий импорт в прошлом месяце снизился примерно до 200 тысяч баррелей в сутки.

Отмечается, что Турция стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки, и с тех пор занимает второе место среди морских импортеров нефти Urals.

Согласно информации Kpler, с сокращением поставок Urals Турция нарастила импорт альтернативных сортов сырой нефти, включая казахстанскую CPC Blend и KEBCO, а также иракскую Basrah.

CPC Blend, хотя и загружается из российского порта, в основном производится казахстанскими компаниями. Объем импорта CPC Blend из Казахстана освобожден от западных энергетических санкций и ограничений в отношении российской нефти.

В ноябре Турция импортировала 105 тысяч баррелей в сутки казахстанской CPC Blend, что является самым высоким уровнем такого импорта с февраля прошлого года.

Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение сырой нефти, подобной по качеству к Urals, на средиземноморском рынке низкое.

Читайте также на портале "Комментарии" — государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупки российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/turkey-cuts-russian-urals-oil-imports-november-diversifies-with-kazakh-iraqi-2025-12-01/
