Ердоган таки здався: яке рішення ухвалила Туреччина щодо російської нафти на тлі санкцій Трампа

Туреччина різко скоротила імпорт флагманської російської сирої нафти марки Urals на тлі західних санкцій та переходу турецьких нафтопереробних заводів на альтернативні сорти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".
Російська нафта. Фото: із відкритих джерел
Так, постачання нафти Urals до Туреччини скоротилося на 100 тисяч барелів на день порівняно з жовтневими рівнями, а загальний імпорт минулого місяця знизився приблизно до 200 тисяч барелів на добу.
Зазначається, що Туреччина стала одним із найбільших покупців російської сирої нафти з 2022 року, коли європейські покупці припинили закупівлі, і з того часу посідає друге місце серед морських імпортерів нафти Urals.
Згідно з інформацією Kpler, зі скороченням постачання Urals Туреччина наростила імпорт альтернативних сортів сирої нафти, включаючи казахстанську CPC Blend та KEBCO, а також іракську Basrah.
CPC Blend, хоч і завантажується з російського порту, переважно виробляється казахстанськими компаніями. Обсяг імпорту CPC Blend з Казахстану звільнено від західних енергетичних санкцій та обмежень щодо російської нафти.
У листопаді Туреччина імпортувала 105 тисяч барелів на добу казахської CPC Blend, що є найвищим рівнем такого імпорту з лютого минулого року.
Однак можливості турецьких нафтопереробних заводів здійснювати альтернативні закупівлі обмежені, оскільки пропозиція сирої нафти, подібної до якості до Urals, на середземноморському ринку низька.
