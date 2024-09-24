Эрдоган в ООН заявил, что войну в Украине дипломатично становится сложнее закончить

24 сентября, во время открытия Генеральной ассамблеи ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатические возможности для достижения мира в Украине становятся все более ограниченными. Он отметил, что конфликт на украинской территории продолжает обостряться, а "пространство для дипломатии сужается".

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Эрдоган подчеркнул, что возможности для мирного урегулирования ситуации через дипломатические средства уменьшаются. По его словам, Турция остается приверженной установлению постоянного мира и стабильности в Украине, однако угроза гонки вооружений усложняет эти усилия. Президент Турции подчеркнул, что только "дипломатия и диалог" могут обеспечить разрешение конфликта и гарантировать сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы все еще ждем установления постоянного мира и стабильности в Украине. Но по мере роста гонки вооружений простор для дипломатии сужается", - заявил президент Турции.



Также Эрдоган подтвердил, что Турция будет придерживаться положений Конвенции Монтре, регулирующей прохождение военных кораблей через Черноморские проливы, сохраняя их закрытыми для военных судов в рамках стабилизации региональной ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отменяет поездку в Эрдоган . Турция не планирует обсуждать с Россией возобновление работы российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает The Moscow Times. Турецкие государственные банки пока не получили никаких указаний по решению проблем с банковскими переводами между двумя странами.

Из-за угрозы вторичных санкций пять турецких банков решили прекратить принимать карты "Мир". Начиная с января 2024 года все больше турецких банков отказываются от сотрудничества с российскими платежами.

