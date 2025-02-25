Эрдоган заявил, что поддерживает намерения Трампа закончить войну путем переговоров, но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Официальная Анкара позитивно восприняла попытки президента США Дональда Трампа запустить переговорный процесс по Украине. Но Вашингтон должен учесть один важный момент – Украина "безусловно" должна участвовать в любых переговорах по прекращению войны. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "AFP".
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Издание напоминает, что Эрдоган, который на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, 24 февраля в Анкаре провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Президент Турции также заявил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — общая ответственность партнеров Украины заключается в том, чтобы в следующем году отмечать годовщину мира, а не полномасштабной войны. Такое заявление во время дистанционного обращения на пленарном заседании "Поддерживай Украину" сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент отметил, с самого начала его страна выступила против полномасштабной войны и продолжает оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. В частности, Эрдоган призвал обеспечить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
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