Эрдоган заявил, что поддерживает намерения Трампа закончить войну путем переговоров, но есть нюанс

Официальная Анкара позитивно восприняла попытки президента США Дональда Трампа запустить переговорный процесс по Украине. Но Вашингтон должен учесть один важный момент – Украина "безусловно" должна участвовать в любых переговорах по прекращению войны. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "AFP".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"(Если – ред.) мы хотим получить результаты от нового процесса, Украина должна быть обязательно включена в этот процесс, и эта война должна быть прекращена путем взаимных переговоров", – высказался турецкий лидер.

Издание напоминает, что Эрдоган, который на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, 24 февраля в Анкаре провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент Турции также заявил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны.

"В принципе, мы приветствуем желание господина Трампа закончить войну путем переговоров. Но здесь нельзя пренебрегать важным моментом. Путь к справедливому и прочному миру может быть открыт только с помощью уравнения, в котором представлены все соответствующие стороны", – подчеркнул Эрдоган.

Читайте также на портале "Комментарии" — общая ответственность партнеров Украины заключается в том, чтобы в следующем году отмечать годовщину мира, а не полномасштабной войны. Такое заявление во время дистанционного обращения на пленарном заседании "Поддерживай Украину" сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий президент отметил, с самого начала его страна выступила против полномасштабной войны и продолжает оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. В частности, Эрдоган призвал обеспечить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



