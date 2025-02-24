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Эрдоган сделал заявление о мире в Украине: что должно произойти в этом году

Президент Турции призвал партнеров Украины в следующем году приложить все усилия, чтобы удалось отмечать годовщину мира, а не войны

24 февраля 2025, 13:10
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Кравцев Сергей

Общая ответственность партнеров Украины заключается в том, чтобы в следующем году отмечать годовщину мира, а не полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время дистанционного обращения на пленарном заседании "Поддерживай Украину" сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сделал заявление о мире в Украине: что должно произойти в этом году

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий президент отметил, с самого начала его страна выступила против полномасштабной войны и продолжает оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. В частности, Эрдоган призвал обеспечить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"На четвертый год этой войны мы прекрасно понимаем, что каждый раз увеличивается тяга к дипломатии и переговорному процессу... Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира. Таким образом, я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", — добавил президент Турции.

В том же числе Реджеп Тайип Эрдоган напомнил и о недавнем визите его украинского коллеги Владимира Зеленского в Анкару. 

По его словам, тогда стороны обсудили вклад Турции, а также ее готовность принять переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — Реджеп Тайип Эрдоган в новогоднем видеообращении выразил стремление к завершению войны между Украиной и Россией. Турецкий лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом для Анкары в 2025 году будет оставаться достижение мира.

Эрдоган отметил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта между двумя черноморскими соседями.




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