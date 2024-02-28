Эрдоган заявил о необходимости мира между РФ и Украиной. Готов содействовать переговорам

Как Эрдоган подчеркнул в обращении к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа, нужно дать дипломатии шанс прекратить войну в Украине. По его словам, таким образом, можно попытаться добиться стабильного, а также справедливого мира для Украины.

Реджеп Эрдоган

"Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы",

– сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция готова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией.

Вместе с тем, Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а также готова способствовать ее восстановлению после войны.

Напомним, на фон активизации России на фронте, использовавшей "окно возможностей", когда в ВСУ чувствуется критическая нехватка боеприпасов, начали разговаривать о том, что Украина и Россия следует сесть за стол переговоров. Однако эксперты считают, что для Украины такое предложение – плохой вариант . Сейчас, по их мнению, РФ находится в сильной позиции, поэтому на уступки не пойдет. В лучшем случае она кроме захваченных территорий захочет получить еще и Одесскую и Николаевскую области, чтобы закрыть Украине путь к морю. План максимум для России, получить контроль над всей Украиной за исключением трех западных областей, которые будет использовать в качестве буфера со странами ЕС.

Также эксперты говорят о том, что не стоит "морозить" войну в Украине, ведь в настоящее время Россия использует для того, чтобы набраться сил, нарастить производство оружия, провести мобилизацию и по-настоящему интегрировать захваченные территории в РФ. После этого Кремль непременно уйдет в новое наступление.



