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Эрдоган заявил о необходимости мира между РФ и Украиной. Готов содействовать переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прогресса в установлении мира в Украине нет. По его словам, важно использовать дипломатию в этом вопросе, поэтому Анкара готова предоставить площадку для переговоров Украины и РФ

28 февраля 2024, 18:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как Эрдоган подчеркнул в обращении к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа, нужно дать дипломатии шанс прекратить войну в Украине. По его словам, таким образом, можно попытаться добиться стабильного, а также справедливого мира для Украины.

Эрдоган заявил о необходимости мира между РФ и Украиной. Готов содействовать переговорам

Реджеп Эрдоган

"Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы",
– сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция готова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией.

Вместе с тем, Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а также готова способствовать ее восстановлению после войны.

Напомним, на фон активизации России на фронте, использовавшей "окно возможностей", когда в ВСУ чувствуется критическая нехватка боеприпасов, начали разговаривать о том, что Украина и Россия следует сесть за стол переговоров. Однако эксперты считают, что для Украины такое предложение – плохой вариант . Сейчас, по их мнению, РФ находится в сильной позиции, поэтому на уступки не пойдет. В лучшем случае она кроме захваченных территорий захочет получить еще и Одесскую и Николаевскую области, чтобы закрыть Украине путь к морю. План максимум для России, получить контроль над всей Украиной за исключением трех западных областей, которые будет использовать в качестве буфера со странами ЕС.

Также эксперты говорят о том, что не стоит "морозить" войну в Украине, ведь в настоящее время Россия использует для того, чтобы набраться сил, нарастить производство оружия, провести мобилизацию и по-настоящему интегрировать захваченные территории в РФ. После этого Кремль непременно уйдет в новое наступление.




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Источник: https://www.anews.com.tr/diplomacy/2024/02/28/erdogan-diplomacy-and-dialogue-should-be-given-a-chance-to-end-russia-ukraine-war
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