Еще один "друг" плюнул Путину в лицо: россияне ноют, что Турция серьезно подставила РФ

Чтобы избежать санкций за сотрудничество с Россией и Беларусью, все турецкие банки, за исключением Emlak Katılım, прекратили проведение сделок с этими странами. Как сообщают российские СМИ, турецкие банки с западными инвестициями уже прекратили обслуживание сделок, связанных с Россией.

Эрдоган и Путин (фото из открытых источников)

Все больше российских предпринимателей сталкиваются с проблемами при оплате через турецкие банки, а их контрагенты требуют использовать альтернативные методы оплаты. Как следствие, российские бизнесмены выражают решительный отказ совершать сделки через Турцию.

Это привело к тому, что Турция больше не является хабом для нелегальных поставок товаров в Россию, отмечает российский экономический аналитик Анатолий Несмиян. По его словам, санкции действуют системно и постепенно ухудшают экономическое положение России.

"Санкции — это такая штука, которая действует медленно, неотвратимо и системно. Текущий эффект от них в каждый конкретный момент времени вроде бы и небольшой, но системность создает эффект накопления, когда каждый новый период времени становится хуже и сложнее предыдущего. Рано или поздно вдруг оказывается, что ситуация на том или ином направлении стала критической, причем это состояние возникает тоже медленно, постепенно, но совершенно неотвратимо", – отмечает он.

Аналитик также отмечает, что Турция больше не занимает активной роли в российских делах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перестал инициировать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, что свидетельствует об истечении периода активного взаимодействия между странами.

"Конфетно-букетный период закончился, и выяснилось, что ничего, собственно, двух стратегических партнеров не связывает. Кстати, подобная ситуация зеркальна по отношению ко всем "стратегическим партнерам" нынешней России, если только не принимать во внимание партнерство с изгоями или мафиозными территориями типа Ирана или Венесуэлы. Но толку из них, как можно понять, и так немного", — добавляет он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Турция идет в БРИКС.