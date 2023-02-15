Город в Турции смог пережить землетрясение без жертв. Как это произошло

Город Эрзинь с населением 42 тыс. жителей, расположенный в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай на юге Турции, не подвергся никаким жертвам или серьезным разрушениям. Это произошло благодаря ограничительным действиям мэра, не позволившего строительство зданий с нарушением действующих стандартов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Турецкий город Эрзинь. Фото из открытых источников

Землетрясения в Турции и Сирии привело к более чем 40 тыс. смертей, а также разрушил много домов. Однако в городе Эрзинь, также находившемся в зоне действия землетрясения, повреждены лишь несколько домов и религиозных сооружений. Катастрофические масштабы пришлось избежать благодаря мэру города Оккесу Эльмасоглу, позволившему строить дома только высотой до пяти этажей.

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"Я никогда не допускал незаконного строительства. И все же были те, кто пытался. Сначала мы не могли их отследить, поскольку у нас не хватало персонала, но позже мы сообщили об этом в прокуратуру и решили снести здания, построенные с нарушением закона", — подчеркнул мэр Эрзиня.

Оккес Эльмасоглу подчеркнул, что Турции следует изменить менталитет для соблюдения стандартов строительства.

"Нашим гражданам не стоит ожидать от государства какой-то толерантности к самовольному строительству. Необходимо принять решительные меры для сноса таких зданий, если это необходимо. Нам нужны более эффективные механизмы контроля", — сказал местный чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган все больше подвергается критике в Турции из-за землетрясения.

Также "Комментарии" писали о 10 самых смертоносных землетрясениях в истории человечества, которые в общей сложности унесли жизни у 3 млн человек.