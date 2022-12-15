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Как Путин с Навальным: в турецкой тюрьме оказался главный соперник Эрдогана на выборах

По решению суда в Турции оказался заключенным главный турецкий оппозиционер Экрем Имамоглу

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Суд в Турции приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам заключения по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета страны. Об этом сообщило агентство AP, пишет портал "Комментарии".

Как Путин с Навальным: в турецкой тюрьме оказался главный соперник Эрдогана на выборах

Экрем Имамоглу. Фото: GETTY IMAGES

Имамоглу было предъявлено обвинение в оскорблении чиновников после того, как 4 ноября 2019 года он назвал отмену законных выборов "глупостью".

Мэр отрицал оскорбление членов избирательного совета, настаивая на том, что его слова были ответом на то, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал его "дураком" и обвинил в критике Турции во время посещения Европейского парламента.

Суд также запретил Имамоглу продолжать заниматься политической деятельностью, что может окончательно разрушить политическую карьеру перспективного турецкого политика и даже уйти с занимаемой должности. 

Ожидается, что Имамоглу, который есть представителем главной оппозиционной Республиканской народной партии, будет обжаловать приговор.

Критики утверждают, что суд над мэром является попыткой устранить ключевого оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В следующем году в Турции запланированы президентские выборы и Эрдоган будет баллотироваться. Имамоглу считается кандидатом, который способен составить серьезную конкуренцию Эрдогану. Само собой напрашивается сравнение президента Турции Эрдогана со своим российским коллегой Путиным, где также по странному стечению обстоятельств главный российский оппозиционер Навальный оказался за решеткой.

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Источник: https://apnews.com/article/politics-turkey-recep-tayyip-erdogan-istanbul-government-and-e89893cf598a1c02a0fc90a9160d7c2a
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