logo

BTC/USD

26336.12

ETH/USD

1663.56

LTC/USD

65.22

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Когда Эрдоган собрался в Россию: СМИ узнали дату
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Эрдоган собрался в Россию: СМИ узнали дату

Эрдоган может встретиться с Путиным в России в начале сентября

сегодня, 15:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи в первых числах сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Когда Эрдоган собрался в Россию: СМИ узнали дату

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Дипломатический источник пропагандистского издания в Турции сообщил, что в качестве возможной даты встречи Эрдогана и Путина называют 4 сентября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи", — рассказал источник.

Ранее издание "Yeni Şafak" сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. 

Хотя еще раньше ряд СМИ сообщал, что российский президент владимир путин в августе совершит первый зарубежный визит (посещение Беларуси вряд ли можно считать таковым) после выдачи в марте Международным уголовным судом ордера на его арест. В конце августа, согласно данным местных СМИ, путина ждут в Турции, где он должен был обсудить с президентом Реджепом Эрдоганом возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую рф отказалась продолжать после 17 июля. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия, разорвавшая более месяца назад зерновую сделку, якобы готовит новое соглашение, к которому хочет привлечь Турцию и Катар. В свою очередь, Украина запускает альтернативные маршруты, пытаясь наладить морской экспорт. О чем говорят эти морские зерновые игры, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18578877
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!