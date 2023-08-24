Когда Эрдоган собрался в Россию: СМИ узнали дату

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи в первых числах сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Дипломатический источник пропагандистского издания в Турции сообщил, что в качестве возможной даты встречи Эрдогана и Путина называют 4 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи", — рассказал источник.

Ранее издание "Yeni Şafak" сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Хотя еще раньше ряд СМИ сообщал, что российский президент владимир путин в августе совершит первый зарубежный визит (посещение Беларуси вряд ли можно считать таковым) после выдачи в марте Международным уголовным судом ордера на его арест. В конце августа, согласно данным местных СМИ, путина ждут в Турции, где он должен был обсудить с президентом Реджепом Эрдоганом возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую рф отказалась продолжать после 17 июля.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия, разорвавшая более месяца назад зерновую сделку, якобы готовит новое соглашение, к которому хочет привлечь Турцию и Катар. В свою очередь, Украина запускает альтернативные маршруты, пытаясь наладить морской экспорт. О чем говорят эти морские зерновые игры, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



