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Конкурент Эрдогана резко снизил шансы на победу в президентских выборах

Совместный кандидат от оппозиционных сил Кемаль Кылычдароглу снизил шансы прервать почти 20-летнее правление Реджепа Эрдогана в Турции.

сегодня, 18:20
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Автор:

Slava Kot

Турецкий политик Синан Оган, набравший на президентских выборах 5,17% голосов объявил, что поддерживает кандидатуру Реджепа Эрдогана. Таким образом, главный оппозиционный конкурент действующего президента Турции, Кемаль Кылычдароглу уменьшил свои шансы на победу во втором туре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Синан Огана.

Конкурент Эрдогана резко снизил шансы на победу в президентских выборах

Синан Оган поддержал Реджепа Эрдогана. Фото из открытых источников

Согласно окончательным результатам президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,52% голосов, а его конкурент, общий кандидат от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу, получил 44,88% голосов от избирателей. Таким образом, оба политика попали во второй тур.


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Третье место в первом туре выборов занял Синан Оган с результатом 5,17%, которые теоретически могут пойти в Эрдоган или Кылычдароглу и обеспечить одному из них победу. После встречи с Эрдоганом 22 мая Синан Оган сообщил, что официально поддерживает действующего президента Турции во втором туре выборов. Таким образом, Кемаль Кылычдароглу уменьшил шансы на победу в президентских выборах и прервать почти 20-летнее правление Реджепа Эрдогана в Турции.

Напомним, что второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что общий кандидат от оппозиционных сил Турции Кемаль Кылычдароглу сменил свою риторику после первого тура президентских выборов. Первоначально оппозиционный кандидат почти не апеллировал против Эрдогана, однако теперь резко критикует турецкого лидера за подчиненность России.

Также "Комментарии" писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган раздал деньги на избирательном участке.



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Источник: https://twitter.com/ragipsoylu/status/1660653319373635584
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