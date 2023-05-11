Конкурент Эрдогана снимает свою кандидатуру за три дня до президентских выборов

За три дня до важнейших за многие годы президентских выборов в Турции один из четырех кандидатов Мухаррем Индже объявил, что выходит из борьбы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Кандидаты на выборы президента Турции. Мухаррем Индже первый слева.

Мухаррем Индже в последние недели находился под давлением общественности из-за раскалывания оппозиции, которая может впервые за 20 лет устранить Реджепа Эрдогана с поста лидера страны. Большинство оппозиционных сил Турции объединилось и выдвинуло общего кандидата Киличдароглу , чтобы выиграть выборы.

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Конкурент Эрдогана Мухаррем Индже жаловался, что за период предвыборной кампании его лгали, запугивали, а также подделали эротические фотографии, на которых был оппозиционер.

"Я снимаю свою кандидатуру. Фальшивые счета-фактуры, фейковые видео, фотографии… они взяли видео с израильского порносайта и добавили туда мое лицо. К сожалению, некоторые люди в Турции поделились этим ради того, чтобы быть в так называемой оппозиции", — сообщил Индже.

На прошлых президентских выборах в Турции Мухаррем Индже был главным конкуретном Эрдогана и набрал 30% голосов. В начале предвыборной кампании рейтинг оппозиционера колебался в пределах 5-10%, однако за три дня до выборов составлял 2%.

Напомним, что за три дня до выборов действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и общий кандидат от оппозиции Киличдароглу имели почти одинаковые показатели в пределах 44-48%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган пытается склонить избирателей на свою сторону: резко повысил зарплату в Турции.

Также "Комментарии" писали о том, что Турция заявила о провокации и закрыла небо для одной из соседних стран.