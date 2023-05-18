Кылычдароглу резко критикует Эрдогана за подчиненность России

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Slava Kot
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Фото из открытых источников
14 мая в Турции прошел первый тур выборов, где стало известно, что действующий президент Реджеп Эрдоган и его главный оппозиционный конкурент Кемаль Кылычдароглу не набрали более 50% голосов. Потому в Турции состоится второй тур выборов 28 мая. Оппозиционный кандидат резко изменил свою предвыборную тактику и начал прямо критиковать Эрдогана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Кылычдароглу.
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Совместный кандидат от оппозиционных сил Турции Кемаль Кылычдароглу набрал в первом туре 45% голосов, а Реджеп Эрдоган – 49%. Чтобы иметь шансы на победу во втором туре, Кылычдароглу решил изменить свою предвыборную тактику. Ранее оппозиционный кандидат практически не критиковал прямо Эрдогана, однако теперь сменил свою PR - команду и привлекает к ней мэра Стамбула Экрема Имамоглу, имеющего давние конфликты с действующим президентом Турции.
Кемаль Кылычдароглу обратился к Эрдогану и указал, что он находится в зависимости от России.
Также "Комментарии" писали, что конкурент Эрдогана снимает свою кандидатуру за три дня до президентских выборов. Мухаррем Индже жаловался, что его лгали, запугивали, а также подделали эротические фотографии во время избирательной кампании.
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