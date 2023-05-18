Кылычдароглу резко критикует Эрдогана за подчиненность России

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Фото из открытых источников

14 мая в Турции прошел первый тур выборов, где стало известно, что действующий президент Реджеп Эрдоган и его главный оппозиционный конкурент Кемаль Кылычдароглу не набрали более 50% голосов. Потому в Турции состоится второй тур выборов 28 мая. Оппозиционный кандидат резко изменил свою предвыборную тактику и начал прямо критиковать Эрдогана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Кылычдароглу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Совместный кандидат от оппозиционных сил Турции Кемаль Кылычдароглу набрал в первом туре 45% голосов, а Реджеп Эрдоган – 49%. Чтобы иметь шансы на победу во втором туре, Кылычдароглу решил изменить свою предвыборную тактику. Ранее оппозиционный кандидат практически не критиковал прямо Эрдогана, однако теперь сменил свою PR - команду и привлекает к ней мэра Стамбула Экрема Имамоглу, имеющего давние конфликты с действующим президентом Турции.

Кемаль Кылычдароглу обратился к Эрдогану и указал, что он находится в зависимости от России.

"Мы не отдадим нашу родину дутому мировому лидеру, который недавно был сопредседателем проекта "Большой Ближний Восток", но который сегодня падает ниц перед Россией и находится в ее подчинении", — говорит в видео Кылычдароглу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган раздал деньги на избирательном участке.

Также "Комментарии" писали, что конкурент Эрдогана снимает свою кандидатуру за три дня до президентских выборов. Мухаррем Индже жаловался, что его лгали, запугивали, а также подделали эротические фотографии во время избирательной кампании.