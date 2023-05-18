logo

BTC/USD

27086.97

ETH/USD

1811.40

LTC/USD

92.17

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Кылычдароглу резко критикует Эрдогана за подчиненность России
commentss НОВОСТИ Все новости

Кылычдароглу резко критикует Эрдогана за подчиненность России

Общий кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвиняет Реджепа Эрдогана в зависимости от России.

сегодня, 19:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Кылычдароглу резко критикует Эрдогана за подчиненность России

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Фото из открытых источников

14 мая в Турции прошел первый тур выборов, где стало известно, что действующий президент Реджеп Эрдоган и его главный оппозиционный конкурент Кемаль Кылычдароглу не набрали более 50% голосов. Потому в Турции состоится второй тур выборов 28 мая. Оппозиционный кандидат резко изменил свою предвыборную тактику и начал прямо критиковать Эрдогана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Кылычдароглу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Совместный кандидат от оппозиционных сил Турции Кемаль Кылычдароглу набрал в первом туре 45% голосов, а Реджеп Эрдоган – 49%. Чтобы иметь шансы на победу во втором туре, Кылычдароглу решил изменить свою предвыборную тактику. Ранее оппозиционный кандидат практически не критиковал прямо Эрдогана, однако теперь сменил свою PR - команду и привлекает к ней мэра Стамбула Экрема Имамоглу, имеющего давние конфликты с действующим президентом Турции.

Кемаль Кылычдароглу обратился к Эрдогану и указал, что он находится в зависимости от России.

"Мы не отдадим нашу родину дутому мировому лидеру, который недавно был сопредседателем проекта "Большой Ближний Восток", но который сегодня падает ниц перед Россией и находится в ее подчинении", — говорит в видео Кылычдароглу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган раздал деньги на избирательном участке.

Также "Комментарии" писали, что конкурент Эрдогана снимает свою кандидатуру за три дня до президентских выборов. Мухаррем Индже жаловался, что его лгали, запугивали, а также подделали эротические фотографии во время избирательной кампании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1658802971503652866
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!