21 июля: день, когда сгорело чудо света в Эфесе

Представьте себе здание, которое строили 120 лет. Целых 120 лет каменщики тесали мрамор, архитекторы выверяли пропорции, а правители вкладывали свои сокровища. И это для того, чтобы один человек все уничтожил за одну ночь. Не из-за ненависти или войны, а просто потому, что хотел, чтобы его запомнили. Так и вышло 21 июля 356 года до нашей эпохи. В тот день сгорел храм Артемиды в Эфесе – одно из семи чудес античного мира.

Храм Артемиды в Эфесе. Фото из открытых источников

Это место было поистине величественным. Храм построили из мрамора, его украшали 127 колонн высотой с 12-этажное здание. Он был больше современного футбольного поля — 110 на 55 метров. Люди со всей Греции съезжались сюда, чтобы поклониться богине, привезти украшения или просто взглянуть на чудо.

Но нашелся тот, кому плевать было на богов, на красоту, на историю. Звали его Герострат. О нем почти ничего не известно — то ли раб, то ли чужестранец. Он поджег деревянные перекрытия храма, и огонь совершил свое дело. Когда его схватили и начали пытать, он признался: сделал это, чтобы его имя запомнили на века.

Эфесцы были в ярости. Они казнили поджигателя, но этого им показалось мало. Они приняли закон: никто не имеет права даже упоминать имя Герострата, иначе – смерть. Они хотели стереть его из истории, сделать так, будто его никогда не существовало.

Но ирония судьбы: закон не сработал. Историк Феопомп, не являвшийся эфесцем, вспомнил его имя в своих трудах, а за ним – другие. Сегодня мы знаем, кто уничтожил одно из семи чудес света, но имена тех судей, которые принимали этот закон, умерли.

Есть одна интересная деталь, которая придает этой истории мистический оттенок. Считается, что храм сгорел в ту же ночь, когда родился Александр Македонский. Древнегреческий историк Плутарх даже пошутил: мол, Артемида была занята родами Олимпиады – матери Александра – и не смогла спасти свое святилище. Правда ли это? Трудно сказать. Но легенда получилась хорошая.

Храм, кстати, потом отстроили. Александр предлагал деньги, но эфэсцы вежливо отказались – сказали, что не годится одному богу строить храм для другого. Новое здание было построено уже после его смерти. Она простояла до 262 года, когда ее разрушили готы. А затем, в 401 году, христианские фанатики разобрали ее на камни. Сегодня на месте храма — только одна колонна, которую собрали из обломков, чтобы туристам было на что посмотреть.

А Герострат достиг своего. Его имя стало символом бессмысленной славы — обретаемой преступлением, чтобы просто оставить след. И хотя мы сегодня удивляемся этой истории, стоило ли уничтожать чудо ради того, чтобы через две с половиной тысячи лет о тебе писать в интернете?

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