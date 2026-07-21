21 липня: день, коли згоріло чудо світу в Ефесі

Уявіть собі будівлю, яку будували 120 років. Цілих 120 років каменярі тесали мармур, архітектори вивіряли пропорції, а правителі вкладали свої скарби. І це для того, щоб одна людина все знищила за одну ніч. Не через ненависть, не через війну, а просто тому, що хотіла, щоб її запам’ятали. Так і сталося 21 липня 356 року до нашої ери. Того дня згорів храм Артеміди в Ефесі — одне з семи чудес античного світу.

Храм Артеміди в Ефесі. Фото з відкритих джерел

Це місце було справді величним. Храм побудували з мармуру, його прикрашали 127 колон заввишки з 12-поверховий будинок. Він був більшим за сучасне футбольне поле — 110 на 55 метрів. Люди з усієї Греції з’їжджалися сюди, щоб вклонитися богині, привезти прикраси чи просто подивитися на диво.

Але знайшовся той, кому начхати було на богів, на красу, на історію. Звали його Герострат. Про нього майже нічого не відомо — чи то раб, чи то чужинець. Він підпалив дерев’яні перекриття храму, і вогонь зробив свою справу. Коли його схопили та почали катувати, він зізнався: зробив це, щоб його ім’я запам’ятали на віки.

Ефесці були в люті. Вони стратили палія, але цього їм здалося мало. Вони ухвалили закон: ніхто не має права навіть згадувати ім’я Герострата, інакше — смерть. Вони хотіли стерти його з історії, зробити так, ніби його ніколи не існувало.

Але іронія долі: закон не спрацював. Історик Феопомп, який не був ефесцем, згадав його ім’я у своїх працях, а за ним — інші. Сьогодні ми знаємо, хто знищив одне з семи чудес світу, але імена тих суддів, які ухвалювали той закон, канули в небуття.

Є одна цікава деталь, яка додає цій історії містичного відтінку. Вважають, що храм згорів у ту саму ніч, коли народився Александр Македонський. Давньогрецький історик Плутарх навіть пожартував: мовляв, Артеміда була зайнята пологами Олімпіади — матері Александра — і не змогла врятувати своє святилище. Чи правда це? Важко сказати. Але легенда вийшла гарна.

Храм, до речі, потім відбудували. Александр пропонував гроші, але ефесці ввічливо відмовилися — сказали, що не годиться одному богові будувати храм для іншого. Нову будівлю звели вже після його смерті. Вона простояла аж до 262 року, коли її зруйнували готи. А потім, у 401 році, християнські фанатики розібрали її на каміння. Сьогодні на місці храму — лише одна колона, яку зібрали з уламків, аби туристи мали на що подивитися.

А Герострат досяг свого. Його ім’я стало символом безглуздої слави — тієї, що здобувається злочином, щоб просто лишити слід. І хоча ми сьогодні дивуємося з цієї історії, чи варто було знищувати чудо заради того, щоб через дві з половиною тисячі років про тебе писати в інтернеті?

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