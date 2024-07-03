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Мир между Украиной и Россией: Эрдоган на встрече с Путиным выдвинул новое предложение

Турция может создать основу для соглашения о прекращении огня, сказал Эрдоган.

3 июля 2024, 20:15 comments1223
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и предложил план достижения мира между Украиной и РФ.

Мир между Украиной и Россией: Эрдоган на встрече с Путиным выдвинул новое предложение

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Эрдоган и Путин провели встречу в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает "Анадолу". По данным агентства, во время мероприятия турецкий лидер заявил, что его страна способна создать основу для соглашения о прекращении огня, а затем и достижения мира между Киевом и Москвой.

"Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, удовлетворяющего обе стороны", — цитирует агентство слова Эрдогана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Турция променяла ЕС на БРИКС . Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара сблизилась с группой стран БРИКС, в которую, в частности, входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз. Об этом глава МИД Турции сказал в интервью телеканалу Haberturk, передает Bloomberg.

Министр отметил, что у Анкара отношения со странами БРИКС, которые "также проходят через эволюцию", и она ведет с ними переговоры. Турция не смогла добиться прогресса в переговорах с Евросоюзом с момента начала переговоров о вступлении в 2005 году, столкнувшись с рядом препятствий, включающих недостатки демократии в стране, о которых заявляет ЕС. Отмечается, что слова главы МИДа, возможно, были направлены на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к ускорению переговоров с Турцией.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина, Турция и РФ в течение двух месяцев вели переговоры . Украина рассматривала возможность подписания соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Такие переговоры якобы велись между Киевом, Москвой и Анкарой в течение двух месяцев.



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Источник: https://www.aa.com.tr/ru
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