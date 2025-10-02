Мощное землетрясение в Стамбуле: жители выбежали на улицы

2 октября в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,0. В городе с 16-миллионным населением ощущались сильные толчки, из-за чего люди в панике покидали здания, а школьников эвакуировали из классов.

Землетрясение в Турции. Фото из открытых источников

По данным Управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр землетрясения находился в Мраморном море, у побережья города Мармараэреглиси. Центр землетрясения залегал на глубине 6,7 км. Толчки ощущались не только в Стамбуле, но и в окрестных провинциях.

Очевидцы сообщают, что некоторые жители панике выбежали на улицы. В школах города была проведена эвакуация учеников. Администрация Стамбула заявила, что на данный момент информации о серьезных разрушениях или жертвах нет, но специальные инспекционные группы проверяют здания. Власти призвали граждан избегать приближения к поврежденным сооружениям и следовать официальным инструкциям.

Землетрясение произошло в 14:55 по местному времени (11:55 GMT) вдоль известного геологического разлома, считающегося одним из самых опасных для турецкого города. Стамбул находится в зоне завышенной сейсмической угрозы. В апреле этого года землетрясение магнитудой 6,2 уже привело к панике, когда более 150 человек тогда получили травмы, прыгая со зданий.

В Турции также произошла катастрофа в 2023 году, когда на юге страны и севере Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Оно унесло жизни более 55 тысяч человек и стало самым смертоносным в современной истории Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мощном землетрясении в Афганистане, где зафиксировали сотни погибших и тысячи раненых.

Также "Комментарии" писали о карте, которая показывает тревожные прогнозы по землетрясениям в Европе.