Потужний землетрус у Стамбулі: мешканці вибігли на вулиці

2 жовтня в Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,0. У місті з 16-мільйонним населенням відчувалися сильні поштовхи, через що люди в паніці залишали будівлі, а школярів евакуювали з класів.

Землетрус в Туреччині. Фото з відкритих джерел

За даними Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), епіцентр землетрусу знаходився у Мармуровому морі, неподалік узбережжя міста Мармараереглісі. Осередок залягав на глибині 6,7 км. Поштовхи відчувалися не лише у Стамбулі, а й у навколишніх провінціях.

Очевидці повідомляють, що деякі мешканці у паніці вибігли на вулиці. У школах міста провели евакуацію учнів. Адміністрація Стамбула заявила, що на цей момент інформації про серйозні руйнування чи жертви немає, але спеціальні інспекційні групи перевіряють будівлі. Влада закликала громадян уникати наближення до споруд, які могли бути пошкоджені, та дотримуватися офіційних інструкцій.

Землетрус стався о 14:55 за місцевим часом (11:55 GMT) уздовж відомого геологічного розлому, що вважається одним із найбільш небезпечних для турецького міста. Стамбул перебуває в зоні підвищеної сейсмічної небезпеки. У квітні цього року землетрус магнітудою 6,2 вже призвів до паніки, коли понад 150 людей тоді отримали травми, стрибаючи з будівель.

У Туреччині також сталася катастрофа 2023 року, коли на півдні країни та півночі Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Він забрав життя понад 55 тисяч людей і став найсмертоноснішим у сучасній історії Туреччини.

