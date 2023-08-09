Мяч на стороне Запада: Эрдоган сделал новое заявление о возобновлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает оставаться главным переговорщиком между Россией и Западом по вопросу возобновления зернового соглашения. Так турецкий лидер заявил, что Анкара ведет переговоры со сторонами по возобновлению Черноморского зернового соглашения, но "решение этой проблемы зависит от выполнения западными странами своих обещаний". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Anadolu".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Президент Турции сообщил, что переговоры о перезагрузке зернового соглашения "в расширенном масштабе" продолжаются, но решение зависит от выполнения западными странами "своих обещаний". При этом Эрдоган не уточнил, о каких именно обязательствах идет речь.

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Не обвиняя кого-то конкретно президент Турции отметил, что ранее никто так и не подхватил его инициативу с зерновым соглашением и не помог установить мир в Украине, чтобы прекратился огонь и престали гибнуть люди.

Отметим, российский президент владимир путин в августе совершит первый зарубежный визит (посещение Беларуси вряд ли можно считать таковым) после выдачи в марте Международным уголовным судом ордера на его арест. В конце августа, согласно данным местных СМИ, путина ждут в Турции, где он обсудит с президентом Реджепом Эрдоганом возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую рф отказалась продолжать после 17 июля. Каковы ожидания от этой встречи? Зачем Эрдогану так подставляться – ведь Турция является страной-членом НАТО, а блок четко стоит на стороне Украины в этой войне? Что эта поездка даст самому путину? И решится ли он на нее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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