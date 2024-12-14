logo

BTC/USD

101633.76

ETH/USD

3917.40

LTC/USD

123.11

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Не усиление, а ослабление санкций против РФ: с какой просьбой Турция обратилась к США
commentss НОВОСТИ Все новости

Не усиление, а ослабление санкций против РФ: с какой просьбой Турция обратилась к США

Турция просит США исключить ее из санкций против "Газпромбанка"

сегодня, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Турция просит США ослабить санкции против российского "Газпромбанка". Анкара хочет исключения из санкционного списка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Hürriyet".

Не усиление, а ослабление санкций против РФ: с какой просьбой Турция обратилась к США

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время переговоров американской делегации во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном с турецкой стороной в Анкаре представители Турции подняли вопрос о смягчении санкций против "Газпромбанка".

Турция хочет выйти из санкционного списка. Турецкая сторона подала заявку.

Как пишет издание, американская сторона заявила, что знает о поданных заявках, и они проводят исследования по этому вопросу.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что решение США ввести санкции в отношении "Газпромбанка" повлияет на Турцию, поскольку Анкара до сих пор покупает газ у Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз хочет ввести первый пакет санкций против России за дезинформационные операции и другую гибридную деятельность страны. Новые меры планируют согласовать в понедельник. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые, более мощные санкции против прибыльной торговли нефтью с Россией. Таким образом команда пытается усилить давление на военную промышленность Кремля в преддверие возвращения Дональда Трампа в Белый дом. 

Подробности вероятных новых мер все еще прорабатываются, но по данным источников издания, администрация Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов российского экспорта нефти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости