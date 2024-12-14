Не усиление, а ослабление санкций против РФ: с какой просьбой Турция обратилась к США

Турция просит США ослабить санкции против российского "Газпромбанка". Анкара хочет исключения из санкционного списка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Hürriyet".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что во время переговоров американской делегации во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном с турецкой стороной в Анкаре представители Турции подняли вопрос о смягчении санкций против "Газпромбанка".

Турция хочет выйти из санкционного списка. Турецкая сторона подала заявку.

Как пишет издание, американская сторона заявила, что знает о поданных заявках, и они проводят исследования по этому вопросу.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что решение США ввести санкции в отношении "Газпромбанка" повлияет на Турцию, поскольку Анкара до сих пор покупает газ у Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз хочет ввести первый пакет санкций против России за дезинформационные операции и другую гибридную деятельность страны. Новые меры планируют согласовать в понедельник. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые, более мощные санкции против прибыльной торговли нефтью с Россией. Таким образом команда пытается усилить давление на военную промышленность Кремля в преддверие возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Подробности вероятных новых мер все еще прорабатываются, но по данным источников издания, администрация Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов российского экспорта нефти.



