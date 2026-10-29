Ничто не предвещало трагедии: как игра в боулинг обернулась смертью 28-летней девушки

В турецком городе Чорум 28-летняя Мелике Йетер погибла после несчастного случая в развлекательном центре, где работала. Женщина пыталась устранить неисправность в боулинге, когда её ударил тяжёлый механизм для установки кеглей. Сначала её доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой. Позже ей стало плохо, и спасти её не удалось.

Иллюстративное фото: цветные шары для боулинга в развлекательном центре. Фото: Pixabay / sharonang

Как произошёл несчастный случай

По данным турецкого издания Karar, Йетер работала в детском развлекательном центре в Чоруме. Когда возникла неисправность механизма, который расставляет кегли, женщина попыталась устранить проблему. Во время этого тяжёлая подвижная часть оборудования ударила её. После происшествия Мелике доставили в больницу при университете Хитит.

Почему смерть вызвала вопросы

После первого осмотра женщину выписали домой. Однако позже ей внезапно стало хуже, и её снова доставили в больницу. Врачи обнаружили разрыв печени и внутреннее кровотечение. Мелике Йетер поместили в реанимацию, но спасти её не смогли. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за разрыва печени.

Обстоятельства трагедии расследуют. Следствию предстоит выяснить, соблюдались ли правила безопасности на рабочем месте, а также проверить обстоятельства первого осмотра и выписки из больницы. Владельца развлекательного центра, 34-летнего мужчину с инициалами Ф.Б., задержали, а позже арестовали. Возможные нарушения со стороны заведения и медиков пока проверяют, но они ещё не установлены.

По информации издания, Мелике было 28 лет. Примерно за три месяца до гибели она обручилась и готовилась к свадьбе. 22 октября её похоронили в Чоруме после заупокойной молитвы в мечети Акшемседдин.

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