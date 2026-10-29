Ніщо не віщувало трагедії: як гра в боулінг обернулася смертю 28-річної дівчини

У турецькому місті Чорум 28-річна Меліке Єтер загинула після нещасного випадку в розважальному центрі, де працювала. Жінка намагалася усунути несправність у боулінгу, коли її вдарив важкий механізм для встановлення кеглів. Спочатку її доправили до лікарні, але після огляду відпустили додому. Згодом їй стало зле, і врятувати її не вдалося.

Ілюстративне фото: кольорові кулі для боулінгу в розважальному центрі. Фото: Pixabay / sharonang

Як стався нещасний випадок

За даними турецького видання Karar, Єтер працювала в дитячому розважальному центрі в Чорумі. Коли виникла несправність механізму, який розставляє кеглі, жінка втрутилася, щоб усунути проблему. Під час цього важка рухома частина обладнання вдарила її. Після інциденту Меліке доправили до лікарні при університеті Хітит.

Чому смерть викликала запитання

Після першого огляду жінку виписали додому. Однак згодом їй раптово стало гірше, і її знову доправили до лікарні. Лікарі виявили розрив печінки та внутрішню кровотечу. Меліке Єтер помістили до реанімації, але врятувати її не змогли. За результатами розтину, причиною смерті стала внутрішня кровотеча через розрив печінки.

Обставини трагедії розслідують. Слідство має з’ясувати, чи дотримувалися правил безпеки на робочому місці, а також перевірити обставини першого огляду та виписки з лікарні. Власника розважального центру, 34-річного чоловіка з ініціалами F.B., затримали, а згодом заарештували. Можливі порушення з боку закладу та медиків наразі перевіряють, це ще не встановлений факт.

За інформацією видання, Меліке було 28 років. Приблизно за три місяці до загибелі вона заручилася та готувалася до весілля. 22 жовтня її поховали в Чорумі після прощальної молитви в мечеті Акшемседдін.

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