Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что после завершения переговоров между украинской и российской делегациями следующим шагом на пути к миру должна стать встреча на уровне глав государств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Турецкой Республики.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Согласно заявлению Анкары, Эрдоган считает реальным обсуждение прекращения огня во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Это может стать ключевым этапом в продвижении мирного процесса.

При этом турецкий президент выразил уверенность, что участие делегаций обеих сторон в переговорах в расширенном формате играет важную роль в поддержании положительной динамики.

"Эрдоган убежден, что после завершения переговоров на уровне делегаций должен последовать этап прямого диалога между лидерами стран — и этот шаг необходимо предпринять без особых промедлений", — отмечает пресс-служба.

В свою очередь Зеленский тоже сообщил о разговоре с Эрдоганом.

"Говорили о первой встрече в Стамбуле. Обмен пленными — это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения в мир. Надо остановить убийства людей", — написал украинский лидер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с каждым днем стороны все ближе и ближе к "раздорожью" в войне в Украине. Открывается всего два путин: или мир будет достигнут уже до конца 2025 года или война будет продолжаться. Такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.



