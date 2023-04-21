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Отказ от введения санкций против России: в МИД Турции озвучили свою позицию

В Анкаре дали понять, что руководствуются своими национальными интересами, отказываясь вводить санкции против РФ

сегодня, 08:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Турция не ввела и не собирается вводить санкции против России по примеру стран Запада, поскольку она руководствуется собственными интересами. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет "DHA".

Отказ от введения санкций против России: в МИД Турции озвучили свою позицию

Мевлют Чавушоглу. Фото: из открытых источников

Глава МИД Турции отреагировал на заявления некоторых турецких политиков о том, что Турция должна ввести санкции против России, поскольку она является членом НАТО.


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"Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО в каждом вопросе, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на Россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?", — заявил министр.

Мевлют Чавушоглу добавил, что его страна будет выполнять санкции в рамках ООН, но она не будет рисковать своими интересами, вводя ограничения по примеру стран Запада.

"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации?", — добавил глава МИД.

При этом Чавушоглу уточнил, что Турция не предает своих принципов ради привлечения туристов.

"Мы называем войну войной. Мы поддерживаем границу и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?", — подчеркнул он.

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Источник: https://www.dha.com.tr/gundem/bakan-cavusoglu-ne-demek-28-eyalete-boleceksiniz-turkiyeyi-2239098
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