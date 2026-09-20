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Ожидают ответа Киева и Москвы: Турция предложила новый план Украине и РФ

Хакан Фидан заявил, что Турция передала Украине и России предложения по деэскалации в Черном море и ждет ответа.

20 сентября 2026, 09:25
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Slava Kot

Турция предложила Украине и России новый механизм для деэскалации ситуации в Черном море. Анкара уже передала свои предложения обеим сторонам и теперь ожидает их ответа. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV. Однако глава турецкого МИД не раскрыл детали инициативы и не уточнил, какие именно условия предлагает Анкара Киеву и Москве.

Ожидают ответа Киева и Москвы: Турция предложила новый план Украине и РФ

Хакан Фидан. Фото из открытых источников

По словам Фидана, Турция пытается найти практическое решение по снижению напряженности в Черном море. Министр подчеркнул, что стороны уже имеют опыт договоренностей по безопасности морского судоходства, однако ситуация существенно изменилась.

"Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа", — заявил Фидан.

Он также упомянул о продовольственной безопасности и экспорте украинского зерна. По словам Министра, если урожай не будет попадать на мировые рынки, это может создать проблемы для ряда стран.

Фидан напомнил, что в 2022 году при посредничестве Турции и ООН Украина и Россия договорились о функционировании Черноморской зерновой инициативы. В рамках соглашения был создан механизм безопасного экспорта украинского продовольствия через черноморские порты. Однако министр признал, что предварительная договоренность не смогла работать долгосрочно. По его словам, сейчас стороны не только вмешиваются в деятельность друг друга, но и атакуют порты и другие объекты морской инфраструктуры.

"Мы пытаемся довести это дело до логического завершения", — сказал Фидан и добавил, что согласовать позиции Киева и Москвы сложно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин пойдет на переговоры только при одном условии. Экс-глава ЦРУ раскрыл главный страх Кремля.



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