Папа Римский обеспокоен началом Третьей мировой войны: о чем заявил в Турции

Папа Римский Лев XIV во время первого официального выступления в Турции предупредил об опасной эскалации глобальных конфликтов и призвал мир не допустить развертывание Третьей мировой войны. Заявление прозвучало в Национальной библиотеке Турции после встречи с президентом Реджепом Эрдоганом.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Папа Римский заявил, что нынешняя международная ситуация свидетельствует о возвращении к логике силового давления, подпитываемой экономическими и военными интересами разных государств. Понтифик процитировал слова своего предшественника Папы Франциска, назвав современные события "фрагментарным развертыванием третьей мировой войны".

"После двух мировых войн и трагедий, сопровождавших их и приведших к созданию крупных международных организаций, мы сейчас переживаем период, в котором на глобальном уровне усугубляются конфликты, продиктованные экономическими и военными стратегиями. Эта ситуация, по словам Папы Франциска, делает возможным постепенное, фрагментарное развертывание третьей мировой войны. Мы никогда не должны этого допустить", – сказал Лев XIV.

В то же время Понтифик выступил за активизацию культурного диалога и сближение между народами и религиями, отметив роль Турции как "моста" между Востоком и Западом. По его словам, развитие современного мира должно основываться не на доходах, а на солидарности, справедливости и заботе об уязвимых.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ отметил, что страна с уважением относится ко всем религиям и ценит защиту святынь, несмотря на то, что 99% населения страны составляют мусульмане. Он также упомянул о войне России против Украины, отметив, что Турция предоставила убежище украинским беженцам, особенно детям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Лев XIV отправился в свою первую заграничную поездку.

Также "Комментарии" писали, что понтифик сделал заявление о войне в Украине.