Папа Римський стурбований початком Третьої світової війни: про що заявив у Туреччині

Папа Римський Лев XIV під час першого офіційного виступу в Туреччині попередив про небезпечну ескалацію глобальних конфліктів та закликав світ не допустити розгортання Третьої світової війни. Заява пролунала в Національній бібліотеці Туреччини після зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом.

Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел

Папа Римський заявив, що нинішня міжнародна ситуація свідчить про повернення до логіки силового тиску, що підживлюється економічними й військовими інтересами різних держав. Понтифік процитував слова свого попередника Папи Франциска, назвавши сучасні події "фрагментарним розгортанням третьої світової війни".

"Після двох світових воєн і трагедій, що супроводжували їх та призвели до створення великих міжнародних організацій, ми нині переживаємо період, у якому на глобальному рівні посилюються конфлікти, продиктовані економічними та військовими стратегіями. Ця ситуація, за висловом Папи Франциска, робить можливим поступове, фрагментарне розгортання третьої світової війни. Ми ніколи не повинні цього допустити", — сказав Лев XIV.

Водночас Понтифік виступив за активізацію культурного діалогу та зближення між народами й релігіями, наголосивши на ролі Туреччини як "мосту" між Сходом і Заходом. За його словами, розвиток сучасного світу має ґрунтуватися не на прибутках, а на солідарності, справедливості та турботі про вразливих.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь зазначив, що країна з повагою ставиться до всіх релігій і цінує захист святинь, попри те, що 99% населення країни становлять мусульмани. Він також згадав про війну Росії проти України, зазначивши, що Туреччина надала прихисток українським біженцям, особливо дітям.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Папа Римський Лев XIV вирушив у свою першу закордонну поїздку.

Також "Коментарі" писали, що понтифік зробив заяву про війну в Україні.