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Переговоров Украины и РФ может не быть: что уже заявляют в МИД Турции

Ссылаясь на свои источники CNN сообщает, что в МИД Турции говорят, что пока нет запланированной встречи между Украиной и РФ

сегодня, 14:07
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Кравцев Сергей

Источник в МИД Турции сообщил, что пока не запланировано никакой встречи между Россией и Украиной в ответ на заявления РФ о том, что переговоры были назначены на сегодняшнее утро, а затем перенесены на послеобеденное время. Такой информацией располагает телеканал CNN, ссылаясь на информацию от собеседника в МИД Турции.

Переговоров Украины и РФ может не быть: что уже заявляют в МИД Турции

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Собеседник предоставил такую информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции в четверг. Он подтвердил, что "техническая" российская делегация находится в Стамбуле. Также некоторые американские чиновники находятся в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре. Также в Анталии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – поздно вечером 14 мая Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.

Ранее "Комментарии" писали – несмотря на то, что были большие ожидания от турецких переговоров Украины и России, с их приближением становится очевидно, что никакого прогресса в вопросе урегулирования войны ждать не стоит. Ведь российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал призыв президента Украины Владимира Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя хозяин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.




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Источник: https://www.cnn.com/world/live-news/ukraine-russia-talks-istanbul-turkey-intl#cmap5sgs0000n3b6my0odmbmi#cmap5sgs0000n3b6my0odmbmi
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