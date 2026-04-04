Переговоры между Украиной, США и Россией могут возобновиться: что заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны принять следующий раунд переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщили на официальном ресурсе Офис президента Украины по итогам встречи с Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Офиса президента Украины

В субботу, 4 апреля, Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где провел переговоры с турецким лидером. В ходе встречи глава украинского государства поделился деталями последних контактов с американской делегацией, которая участвует в дипломатических усилиях.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова сыграть активную роль в достижении устойчивого мира и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров с участием Украины, США и России.

Таким образом, Турция вновь пытается закрепить за собой статус ключевого посредника в международной дипломатии. Ранее Анкара уже выступала площадкой для переговоров между сторонами конфликта, а также участвовала в реализации отдельных договоренностей.

Эксперты отмечают, что на фоне затянувшейся войны и отсутствия прорыва на фронте дипломатические инициативы приобретают особое значение. При этом участие сразу нескольких сторон — Киева, Вашингтона и Москвы — может повысить шансы на продвижение диалога.

Однако перспективы переговоров остаются неопределенными. Позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему существенно расходятся, а международная обстановка, в том числе напряженность на Ближнем Востоке, усложняет процесс.

Несмотря на это, предложение Турции может стать важным шагом к возобновлению полноформатных переговоров и поиску компромиссных решений.

