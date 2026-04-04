Переговори між Україною, США та Росією можуть поновитися: що заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність своєї країни прийняти наступний раунд переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомили на офіційному ресурсі Офіс президента України за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган. Фото: сайт Офісу президента України

У суботу, 4 квітня, Зеленський прибув із візитом до Туреччини, де провів переговори з турецьким лідером. У ході зустрічі глава української держави поділився деталями останніх контактів із американською делегацією, яка бере участь у дипломатичних зусиллях.

Ердоган наголосив, що Анкара готова відіграти активну роль у досягненні сталого світу та підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, він підтвердив готовність надати майданчик для переговорів за участю України, США та Росії.

Таким чином Туреччина знову намагається закріпити за собою статус ключового посередника у міжнародній дипломатії. Раніше Анкара вже виступала майданчиком для переговорів між сторонами конфлікту, а також брала участь у реалізації окремих домовленостей.

Експерти зазначають, що на тлі тривалої війни та відсутності прориву на фронті дипломатичні ініціативи набувають особливого значення. При цьому участь одразу кількох сторін — Києва, Вашингтона та Москви — може підвищити шанси на просування діалогу.

Проте перспективи переговорів залишаються невизначеними. Позиції сторін з ключових питань, як і раніше, суттєво розходяться, а міжнародна обстановка, у тому числі напруженість на Близькому Сході, ускладнює процес.

Незважаючи на це, пропозиція Туреччини може стати важливим кроком до відновлення повноформатних переговорів та пошуку компромісних рішень.

