Почему мир в Украине никак не может наступить: у Эрдогана назвали главную причину

Как передает портал "Комментарии", одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией является "потеря доверия" между двумя сторонами. Такое мнение выразил советник по иностранным делам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Главная проблема – это потеря доверия. Никто никому не доверяет", – сказал Килич.

Турция играет ключевую роль как посредник на переговорах и поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, несмотря на военную поддержку Украины.

Она принимала переговоры 2022 года и предложила сделать это снова, если к ней обратятся.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал согласованное Украиной и США предложение о 30-дневном прекращении огня и призвал Россию согласиться на него. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Эрдоган озвучил по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском в Анкаре.

Читайте также на портале "Комментарии" — хозяин Кремля Владимир Путин фактически отклонил предложение о прекращении огня, согласованное США. Диктатор предложил альтернативное предложение, противоречащее первому варианту. В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что таким образом диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уже заявил, что такой позицией Путин показывает, что он хочет продолжать войну. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что не будет никакого прекращения военного положения, мобилизации, как того хочет Путин, даже, если будет объявлено перемирие. Почему Путин отказался принять предложение Трампа? Как дальше может развиваться ситуация с переговорным треком? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



