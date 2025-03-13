Предложение перемирия от США: Эрдоган обратился к России с призывом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал согласованное Украиной и США предложение о 30-дневном прекращении огня и призвал Россию согласиться на него. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Эрдоган озвучил по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском в Анкаре, сообщает "Anadolu".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган назвал "положительным и важным" решение Украины согласиться на прекращение огня во время переговоров с США в Саудовской Аравии.

"Теперь мы надеемся, что Россия конструктивно отреагирует на этот шаг", – добавил Эрдоган.

Турецкий президент подтвердил готовность Анкары способствовать потенциальным переговорам Киева и Москвы, чтобы "сделать любой вклад в установление справедливого и прочного мира".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина согласилась на предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня, но при принятии и одновременном выполнении этого требования со стороны России. В ответ Вашингтон пообещал возобновить военные поставки и уже выполняется обмен разведданными. Таковы основные итоги переговоров представителей двух стран в Саудовской Аравии. Каково главное достижение этих переговоров? Может ли Россия в нынешней ситуации согласиться на прекращение огня, ведь Вашингтон теперь прямо намекает, что мяч на поле Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает идею достижения справедливого, крепкого и достойного мира между Россией и Украиной. По его словам, для этого необходим жесткий дипломатический фундамент, на основе которого Киев и Москва сядут за стол переговоров.