После встречи с Путиным Эрдоган сделал оптимистичное заявление о завершении войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией может приближаться к своему завершению. Такую оценку он озвучил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив активизацию дипломатических усилий вокруг мирного урегулирования. Об этом сообщает агентство Reuters.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

По словам Эрдогана, в ходе встречи обсуждались возможные шаги по прекращению боевых действий и дальнейшие "мирные усилия". Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова и дальше играть посредническую роль и способствовать диалогу между сторонами конфликта.

"После этой встречи с Путиным мы рассчитываем обсудить мирный план и с президентом США Дональдом Трампом. Мир не за горами – мы это видим", — заявил Эрдоган журналистам на обратном пути из Туркменистана.

Отдельно президент Турции предложил вариант ограниченного прекращения огня, который мог бы распространяться на энергетическую инфраструктуру и морские порты. По его словам, обеспечение безопасности судоходства имеет ключевое стратегическое значение, прежде всего для региона Черного моря.

Эрдоган также подчеркнул, что Черное море не должно превращаться в зону активных боевых действий, поскольку это наносит серьёзный ущерб как Украине, так и России. Безопасность морских путей, по его мнению, является критически важной для всех сторон и мировой торговли в целом.

Заявления турецкого лидера прозвучали на фоне продолжающихся атак России на украинскую портовую инфраструктуру. По данным украинских чиновников и судовладельцев, в результате обстрелов были повреждены как минимум три турецких судна, включая корабль с продовольствием. Это произошло после угроз Москвы фактически ограничить Украине выход к морю.

Турция уже имеет опыт посредничества в черноморских и зерновых соглашениях. Нынешняя дипломатическая активность Анкары может свидетельствовать о попытке вернуть стороны к переговорам на фоне эскалации, международного давления и растущих рисков для региональной безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган встретился с Путиным: что заявил турецкий лидер об Украине.



