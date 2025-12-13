logo

BTC/USD

90060

ETH/USD

3101.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция После встречи с Путиным Эрдоган сделал оптимистичное заявление о завершении войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

После встречи с Путиным Эрдоган сделал оптимистичное заявление о завершении войны в Украине

Эрдоган после переговоров с Путиным заявил о шансах на мир и предложил ограниченное прекращение огня для защиты портов и судоходства в Черном море

13 декабря 2025, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией может приближаться к своему завершению. Такую оценку он озвучил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив активизацию дипломатических усилий вокруг мирного урегулирования. Об этом сообщает агентство Reuters.

После встречи с Путиным Эрдоган сделал оптимистичное заявление о завершении войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

По словам Эрдогана, в ходе встречи обсуждались возможные шаги по прекращению боевых действий и дальнейшие "мирные усилия". Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова и дальше играть посредническую роль и способствовать диалогу между сторонами конфликта.

"После этой встречи с Путиным мы рассчитываем обсудить мирный план и с президентом США Дональдом Трампом. Мир не за горами – мы это видим", — заявил Эрдоган журналистам на обратном пути из Туркменистана.

Отдельно президент Турции предложил вариант ограниченного прекращения огня, который мог бы распространяться на энергетическую инфраструктуру и морские порты. По его словам, обеспечение безопасности судоходства имеет ключевое стратегическое значение, прежде всего для региона Черного моря.

Эрдоган также подчеркнул, что Черное море не должно превращаться в зону активных боевых действий, поскольку это наносит серьёзный ущерб как Украине, так и России. Безопасность морских путей, по его мнению, является критически важной для всех сторон и мировой торговли в целом.

Заявления турецкого лидера прозвучали на фоне продолжающихся атак России на украинскую портовую инфраструктуру. По данным украинских чиновников и судовладельцев, в результате обстрелов были повреждены как минимум три турецких судна, включая корабль с продовольствием. Это произошло после угроз Москвы фактически ограничить Украине выход к морю.

Турция уже имеет опыт посредничества в черноморских и зерновых соглашениях. Нынешняя дипломатическая активность Анкары может свидетельствовать о попытке вернуть стороны к переговорам на фоне эскалации, международного давления и растущих рисков для региональной безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган встретился с Путиным: что заявил турецкий лидер об Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/peace-is-not-far-away-says-erdogan-returning-putin-meeting-2025-12-13/
Теги:

Новости

Все новости