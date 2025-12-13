Після зустрічі з Путіним Ердоган зробив оптимістичну заяву про завершення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна між Україною та Росією може наближатися до свого завершення. Таку оцінку він озвучив після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши на активізації дипломатичних зусиль навколо мирного врегулювання. Про це повідомляє агентство Reuters.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

За словами Ердогана, під час зустрічі обговорювалися можливі кроки щодо припинення бойових дій та подальші "мирні зусилля". Турецький лідер підкреслив, що Анкара готова й надалі грати посередницьку роль та сприяти діалогу між сторонами конфлікту.

"Після цієї зустрічі з Путіним ми розраховуємо обговорити мирний план і з президентом США Дональдом Трампом. Світ не за горами – ми це бачимо", — заявив Ердоган журналістам по дорозі назад з Туркменістану.

Окремо президент Туреччини запропонував варіант обмеженого припинення вогню, який міг би поширюватися на енергетичну інфраструктуру та морські порти. За його словами, забезпечення безпеки судноплавства має ключове стратегічне значення насамперед для регіону Чорного моря.

Ердоган також наголосив, що Чорне море не повинно перетворюватися на зону активних бойових дій, оскільки це завдає серйозної шкоди як Україні, так і Росії. Безпека морських шляхів, на його думку, є критично важливою для всіх сторін та світової торгівлі загалом.

Заяви турецького лідера прозвучали на тлі атак Росії на українську портову інфраструктуру. За даними українських чиновників і судновласників, внаслідок обстрілів було пошкоджено як мінімум три турецькі судна, включаючи корабель із продовольством. Це сталося після погроз Москви фактично обмежити Україні вихід до моря.

Туреччина вже має досвід посередництва у чорноморських та зернових угодах. Нинішня дипломатична активність Анкари може свідчити про спробу повернути сторони до переговорів на тлі ескалації, міжнародного тиску та зростання ризиків для регіональної безпеки.

