Посол: Турция радикально изменила отношение к войне в Украине

Турция кардинально изменила свое отношение касательно правильного окончания войны России против Украины. Анкара теперь не продвигает вопрос о мире любой ценой. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Укринформу".

Флаги Украины и Турции. Фото: REUTERS

Дипломат отметил, что Турция прилагает много усилий для того, чтобы Украины и Россия вышли на мирное соглашения и прекратили боевые действия. Однако позиция власти Турции значительно изменилась. В марте 2022 года президент Турции Эрдоган имел другой взгляд на войну в Украине.

"Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, "мир превыше всего", то сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины", – заявил Василий Боднар.

По его словам, турецкие власти теперь понимают и поддерживает позицию Киева о том, что Украины должна деоккупировать все свои территории, включая Крым и Донбасс, и только потом садиться за стол переговоров.

Посол считает, что именно в этом контексте и было озвучено предложение турецким лидером Эрдоганом, что Москва должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины.

"Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника", — заявил Василий Боднар.

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